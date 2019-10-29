У нас ніякого спорту немає, був один футбол, і його вже угробили, – ексгравець "Динамо" Алієв

Колишній півзахисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв незадоволений станом спорту в нашій державі. У всьому він вбачає провину олігархів та політики, і каже, що в Росії з цим набагато краще.

Такі заяви Алієв зробив в інтерв'ю Sport Arena.

Повинні пропонуватися проєкти президентам клубу, щоб це було цікаво всім. Хоча, що тут говорити... У нас вже ніякого спорту немає: ні футболу, ні волейболу, ні хокею. Був один футбол, і його вже угробили! У нас нічого немає з цією політикою! Навіть якщо я порівняю з Росією – колосальна різниця,

– заявив Алієв.

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При цьому, на переконання колишнього спортсмена, займатися розвитком спорту в Україні повинні олігархи. Вони й мають будувати спортивні споруди та фінансувати команди.

"Дивіться, у нас купа олігархів. Ось візьміть і створіть нам спорт! Створіть волейбол, хокей, хокей з м'ячем! Побудуйте палаци, манежі, щоб спорт розвивався в нашій країні. А що роблять у нас? Крадуть і вивозять", – переконаний Алієв.

Варто нагадати, що Олександр Алієв з 2005 до 2010, а згодом з 2011 до 2013 років виступав за київське "Динамо", яке належить братам-олігархам Григорію та Ігорю Суркісам.

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