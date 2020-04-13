Олександр Алієв отримав результат тесту на коронавірус: фото
Колишній футболіст "Динамо" та збірної Олександр Алієв отримав результат тесту на коронавірус. За словами ексгравця збірної України, у нього піднялася температура і він кашляв.
6-го квітня Алієв у своєму Instagram розповів, що почав себе гірше почувати після прогулянки. У нього з'явилася висока температура та сухий кашель.
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Результатом тесту Алієв поділився в своєму Instagram. Він виявився негативним.
Нещодавно Алієв зробив суперечливу заява про коронавірус. "Я думаю, що це все фейки", – сказав колишній півзахисник "Динамо".
- Олександр Алієв за свою кар'єру успішно виступав за декілька російських клубів.
- Також на його рахунку 22 матчі в складі збірної України з футболу.
- Потім футболіст перейшов у склад львівського "Руху".
- Після цього футболіст був заявлений за аматорський київський клуб "Катандзаро".
- З 2018 року очолив аматорський ФК "Хмельницький".
- На початку березня ЗМІ повідомили, що Алієв став гравцем міні-футбольного клубу зі столиці – "Дніпро".
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