Олександр Алієв отримав результат тесту на коронавірус: фото

Колишній футболіст "Динамо" та збірної Олександр Алієв отримав результат тесту на коронавірус. За словами ексгравця збірної України, у нього піднялася температура і він кашляв.

6-го квітня Алієв у своєму Instagram розповів, що почав себе гірше почувати після прогулянки. У нього з'явилася висока температура та сухий кашель.

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Результатом тесту Алієв поділився в своєму Instagram. Він виявився негативним.

Нещодавно Алієв зробив суперечливу заява про коронавірус . "Я думаю, що це все фейки", – сказав колишній півзахисник "Динамо".



Олександр Алієв за свою кар'єру успішно виступав за декілька російських клубів.

Також на його рахунку 22 матчі в складі збірної України з футболу.

Потім футболіст перейшов у склад львівського "Руху".

Після цього футболіст був заявлений за аматорський київський клуб "Катандзаро".

З 2018 року очолив аматорський ФК "Хмельницький".

На початку березня ЗМІ повідомили, що Алієв став гравцем міні-футбольного клубу зі столиці – "Дніпро".

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