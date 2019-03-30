Експерти чекають від українця розгромної перемоги: анонс поєдинку Гвоздик – Нгумбу

У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії проведе свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець вийде в ринг проти Дуду Нгумбу.

Дуду Нгумбу – це французький боксер, але народився він в ДР Конго. У нього такий ж ріст, як у Стівенсона, і він теж старший за Гвоздика. Олександру – 31, Дуду – 37. Звичайно, у Нгумбу і більш багатий послужний список. Він виходив в ринг 46 разів. Це майже в три рази частіше, ніж Гвоздик. При цьому у француза 8 поразок (але дострокова тільки одна) і всього 14 перемог нокаутом. Тоді як Олександр ніколи не програвав, і у нього 13 нокаутів в 16 поєдинках.

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Не дивно, що аналітики Parimatch дають Гвоздику 92% на перемогу. У поєдинку зі Стівенсоном шанси Олександра оцінювалися в 55%.

Втім, заздалегідь списувати з рахунків Нгумбу не варто, як і чекати швидкої розв'язки. Він не такий простий суперник. Наприклад, бій за титул чемпіона світу за версією IBO він програв лише роздільним рішенням суддів. Дуду не вперше зустрічається з українським боксером, він бився в Києві з В'ячеславом Узелковим за титул інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO та виграв одноголосним рішенням суддів.

Дуду дуже непоступливий, незвично рухається в рингу. Правда, це не сильно покращує його техніку. Тут Гвоздик перевершує свого суперника. І не дивлячись на різницю у віці, досвіду Олександру також не позичати. Український боксер більш високого рівня, і бій, швидше за все, пройде за його планом. Від цього і буде залежати, як і коли він зможе здобути перемогу. Інший результат, будемо відверті, мало хто очікує побачити. Тому багато хто вже зазирають у майбутнє, де Гвоздика очікує обов'язковий захист титулу в бою проти Маркуса Брауна. Втім, з цим поспішати Олександру не варто, як і недооцінювати Дуду, який буде знаходиться в кроці від чемпіонського пояса, а це серйозна мотивація.

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Олександр Гвоздик вперше захищатиме свій титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC. Він його здобув у поєдинку проти Адоніса Стівенсона 2 грудня 2018 року. Гвоздик відправив канадця у важкий нокаут. Під час бою 41-річний Стівенсон отримав серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми. Згодом боксер відкрив очі й поспілкувався зі своїми рідними. Його стан оцінювався, як стабільний, але за непідтвердженою інформацією, у нього була паралізована права частина тіла. Лише 18 лютого 2019 року Адоніса Стівенсона виписали з лікарні.