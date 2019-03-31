Гвоздик технічним нокаутом впевнено захистив титул WBC

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Гвоздик - Нгумбу: результат бою - хто переміг
Гвоздик – Нгумбу: результат бою / GEICO

У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) у Філадельфії провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Бій тривав 5 раундів і завершився технічним нокаутом француза через травму ноги. Нгумбу не зміг продовжити бій через біль.

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Перші два раунди боксери провели у повній розвідці, однак Олександр, як володар титулу, боксував першим номером. 

У третьому та четвертому раунді пройшли кілька точних ударів від Гвоздика та француза. Нгумбу вже почав більше заплітати українця, ніж дбати про атаки.

У вирішальному раунді Нгумбу дотанцювався. В одному з моментів він підвернув ногу. Потім зробив гримасу, що дуже засмучений і ледь не заплакав. І не став продовжувати бій.

Нагадаємо, що 31-річний Олександр Гвоздик здобув пояс WBC у напівважкій вазі 1 грудня минулого року, коли в Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона в одинадцятому раунді. Відразу після закінчення поєдинку Cтівенсон опинився в лікарні і був введений медиками в штучну кому для зменшення наслідків черепно-мозкової травми та інсульту.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Гвоздик
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