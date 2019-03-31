Гвоздик технічним нокаутом впевнено захистив титул WBC

У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) у Філадельфії провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Бій тривав 5 раундів і завершився технічним нокаутом француза через травму ноги. Нгумбу не зміг продовжити бій через біль.

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Перші два раунди боксери провели у повній розвідці, однак Олександр, як володар титулу, боксував першим номером.

У третьому та четвертому раунді пройшли кілька точних ударів від Гвоздика та француза. Нгумбу вже почав більше заплітати українця, ніж дбати про атаки.

У вирішальному раунді Нгумбу дотанцювався. В одному з моментів він підвернув ногу. Потім зробив гримасу, що дуже засмучений і ледь не заплакав. І не став продовжувати бій.

#TheNail wins by TKO after a non-contact injury to Doudou Ngumbu pic.twitter.com/cMwbyV6Co6 — Top Rank Boxing (@trboxing) 31 марта 2019 г.

Нагадаємо, що 31-річний Олександр Гвоздик здобув пояс WBC у напівважкій вазі 1 грудня минулого року, коли в Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона в одинадцятому раунді. Відразу після закінчення поєдинку Cтівенсон опинився в лікарні і був введений медиками в штучну кому для зменшення наслідків черепно-мозкової травми та інсульту.

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