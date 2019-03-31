Гвоздик – Нгумбу: відео бою

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Олександр Гвоздик - Дуду Нгумбу - відео бою
Гвоздик – Нгумбу: відео бою

У Філадельфії на 2300 Arena український боксер Олександр Гвоздик (16-0, 13 KO) захистив пояс чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі проти французького боксера Дуду Нгумбу (38-8, 14 KO).

У п'ятому раунді 37-річний француз конголезького походження травмував ногу і не зміг продовжити поєдинок. Рефері визнав перемогу українського боксера технічним нокаутом.

Читайте деталі бою: Гвоздик технічним нокаутом впевнено захистив титул WBC

Поєдинок пройшов з перевагою Гвоздика, який в кожному раунді збільшував перевагу за очками. Нгумбу нічого особливого не показував і досить багато пропускав.

Напевно, Олександр не таким уявляв собі перший захист: він провів в рингу неповних п'ять раундів, а переміг через травму суперника. Втім, цей результат бою Гвоздик – Нгумбу все одно перемога, яка зберігає чемпіонський пояс у Олександра.

Відеоогляд бою Олександр Гвоздик – Дуду Нгумбу

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Гвоздик
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