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Раптово помер адміністратор "Зорі" Олександр Колесник

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Олександр Калесник помер – причина смерті адміністратора ФК Зоря
Олександр Колесник / zarya-lugansk.com

Раптово помер адміністратор команди U-21 луганської "Зорі" Олександр Колесник. Серце Колесника перестало битися на 34-у році життя.

Як повідомляє сайт луганської "Зорі", лікарі діагностували в Колесника гостру серцеву недостатність.

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"Всі ми знали Сашу, як чуйну людину і прекрасного професіонала. Футбольний клуб "Зоря" сумує і висловлює щирі співчуття родині та родичам Олександра!", – мовиться у заяві луганського клубу.

Колесник народився у Луганську та проживав у Запоріжжі, де "Зоря" наразі базується.

Також відомо, що Колесник навчався у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Втрати ФК Зоря Новини Спорту
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