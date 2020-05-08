Раптово помер адміністратор "Зорі" Олександр Колесник
Раптово помер адміністратор команди U-21 луганської "Зорі" Олександр Колесник. Серце Колесника перестало битися на 34-у році життя.
Як повідомляє сайт луганської "Зорі", лікарі діагностували в Колесника гостру серцеву недостатність.
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"Всі ми знали Сашу, як чуйну людину і прекрасного професіонала. Футбольний клуб "Зоря" сумує і висловлює щирі співчуття родині та родичам Олександра!", – мовиться у заяві луганського клубу.
Колесник народився у Луганську та проживав у Запоріжжі, де "Зоря" наразі базується.
Також відомо, що Колесник навчався у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.
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