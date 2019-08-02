Олександр Кучер став гравцем львівських "Карпат"

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Олександр Кучер
Олександр Кучер / ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" уклали контракт із 36-річним захисником Олександром Кучером. Тривалість дії угоди – один рік. У Львові досвідчений оборонець виступатиме під 5-м номером.

Про те. що Кучер перейде у львівські "Карпати", було відомо ще напередодні. Гравець відвідав матч "Карпат" проти "Динамо", де київський клуб переміг лише завдяки автоголу та голу з пенальті.

Як це було: Відео перемоги "Динамо" у матчі проти "Карпат"

Останнім клубом Кучера був турецький "Кайсеріспор". Загалом за два сезони в Туреччині захисник зіграв у 42 матчах, в яких відзначився двома результативними передачами.

36-річний Кучер відомий за своїми виступами у складі донецького "Шахтаря", у складі якого провів 11 сезонів. Разом з "гірниками" Олександр сім разів вигравав чемпіонат України, 5 разів Кубок України та тричі Суперкубок України. У 2009 році разом з донецьким клубом виграв Кубок УЄФА.

За збірну України Кучер зіграв 57 матчів, в яких забив 2 голи.

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Теги: Спорт Футбол Трансфери ФК Карпати
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