Олександру Усику – 33: історія успіху прославленого українського боксера

17 січня зірка українського боксу Олександр Усик (17-0, 13 КО) святкує своє 33-річчя. У кар'єрі Усика є олімпійське золото, титул абсолютного чемпіона світу та кубок Мухаммеда Алі. Про сім'ю, кар'єру та головні здобутки Олександра Усика читайте у матеріалі Спорт24.

Олександр Усик: біографія

Історія майбутнього спортсмена розпочалася 17 січня 1987 року в Сімферополі. До 1999 року Олександр жив на батьківщині матері в селі Риботин Чернігівської області. Батько і глава сім'ї, Олександр Анатолійович Усик, військовий у відставці, родом із Сумської області, познайомився зі своєю майбутньою дружиною Надією Петрівною в Сімферополі.

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Саша ріс хворобливою дитиною, в сім років він серйозно перехворів однією з форм туберкульозу і цілий рік пролежав в Чернігівській лікарні. Саме лікуючий лікар хлопчика порадив відправити дитину в спортивну секцію.

У 1999 році батьки майбутнього знаменитого боксера переїхали назад до Сімферополя, де Саша продовжив навчання в школі №34. В юні роки хлопець захоплювався народними танцями, дзюдо і футболом. Олександр входив в юнацький склад футбольної команди "Таврія", але кар'єра футболіста у хлопця не пішла.



Олександр Усик з мамою

Головний мотиватор у житті Усика – батько

Батько Усика і сам в молодості займався боксом. Він був військовим і пройшов Афган, після чого працював в охороні, на будівництві. У 1984-му в Криму він познайомився з Надією, у якої на той час була дочка від першого шлюбу. Через 3 роки народився Олександр Усик-молодший. Майже весь час вони жили в Криму – лише ненадовго переїжджали в рідне село мами Риботин.

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За словами Сашка, саме батько виховав у ньому любов до своєї країни. "Батько казав мені – ти українець", – згадував він. Та й взагалі Олександр Анатолійович навчив Сашу багатьом мудростям: "Батько якось мені сказав, може, і грубу річ, але життєву: коли ти тупий – ти нікому не потрібен. Тому вчився на тверді "трійки", "четвірки", а іноді і "п'ятірки". Я ж за "двійки" вигрібав від батька по повній програмі – не один запотиличник отримав".



Батьки Олександра Усика

Батько впливав на багато спектрів життя майбутнього абсолютного чемпіона. Навіть в моментах, які стосуються вибору одягу:

"За модою я ніколи не ганявся. Що подобалося, те і купував. Хоча, наприклад, батько у мене – традиційних поглядів. І мене змушував одягатися класично в нашому розумінні. Йому було незрозуміло, як це – носити широкі або рвані штани. Але я його не дуже слухав. Коли не міг купувати сам, то просив тата з мамою купувати такі речі, які подобаються мені. Звичайно, якщо вони їм були по кишені".

Правда олімпійську медаль сина Олександр Анатолійович так і не побачив.

Коли я приїхав з Олімпійських ігор, він уже лежав у "дерев'яному чохлі". Я дістав медаль з сумки, взяв його руку і стиснув, сказав, мовляв, ось вона. І пішов з кімнати. Дуже його не вистачає, тому що це була людина, яка могла одним словом, навіть поглядом... Подивився – і я його розумів, розумів що потрібно зробити. Коли він пішов, я зрозумів, що тепер я – глава сім'ї. Тепер мені потрібно робити все те, що він будував,

– згадував Усик.

Багато хто говорить, що смерть батька сильно вплинула на кар'єру Олександра. Йому довелося відкласти перехід у професійний бокс на один рік. Але саме тоді Олександр потрапив в легендарну команду "Українських отаманів", а пізніше підписав контракт з промоцією братів Кличко.

Початок кар'єри боксера

У секцію для боксу Усик прийшов у 15 років. Займався під керівництвом тренера Сергія Лапіна спільно з його сином, Сергієм Лапін-молодшим, який, так само, як і Усик, згодом завоював титул чемпіона України з боксу.

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Олександр Усик згадував, що на першому тренуванні йому сильно дісталося. Після цього він розлютився і "зависав" в залі з трьох дня до сьомої вечора. Знайомі хлопці жартували над юнаком, проте "зависання" з грушею дали результат.



Перші перемоги Олександра Усика в боксі

Чому бокс? Батько казав, що в мене може вийти. Я говорив, що мені подобається футбол. Який там бокс! Там б'ють. А він каже: "Для того, щоб тебе не били, повинен бити ти",

– розповідав Усик.

Шлях до звання олімпійського чемпіона

Кар'єру Олександра Усика варто розділити на два періоди – до і після Олімпіади-2008. Незадовго до Пекіна Усика досить необачно перевели з напівважкої ваги у важку, і його похід за медалями зупинився вже на другому супернику, італійцю Камілло Руссо.

Повернення в звичну вагову категорію і зміна тренера дозволили перезавантажитися і плавно піти на підвищення після перемоги на чемпіонаті Європи в тому ж році. На двох наступних чемпіонатах світу український боксер стабільно брав медалі (бронза-2009, золото-2011), а в фіналі Олімпійських ігор-2012 в Лондоні помстився Руссо і став чемпіоном.

Фінал Олімпіади-2012 Олександр Усик – Камілло Руссо: дивіться відео

Професійна кар'єра

У жовтні 2012 року Олександр Усик з Василем Ломаченко офіційно завершили виступи на аматорському ринзі. Підписавши контракт з WSB, вони перейшли в напівпрофесійний бокс і тепер виступають за новостворений клуб "Українські отамани".



"Українські отамани"

Вересень 2013 року – Усик підписав контракт з промоутерською компанією K2 Promotions, і вже 9 листопада провів свій перший бій на професійному рингу в першій важкій вазі (вагова категорія до 91 кг). Тренером Усика став американець Джеймс Алі Башир, який працював у команді Володимира Кличка.

До слова: Якщо я бачитиму, що сильніший за суперника – не буду його сильно бити по голові, – Усик

4 жовтня 2014 року – перший титульний бій за вакантний пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO, в якому переміг південноафриканця Деніела Брюєра, нокаутувавши суперника в сьомому раунді.

18 квітня 2015 року – захистив пояс WBO в поєдинку з росіянином Андрієм Князєвим, а 29 серпня – в бою з південноафриканцем Джонні Мюллером. У вересні 2015-го Усик зайняв перший рядок рейтингу WBO серед боксерів першої важкої ваги. У жовтні на 28-му конгресі всесвітньої боксерської організації українцеві було присвоєно звання інтерконтинентального боксера року.

12 грудня 2015 року – Олександр Усик захистив титул інтерконтинентального чемпіона WBO у важкій вазі в бою з кубинським боксером Педро Родрігесом.

Через рік – 17 вересень 2016 року – зіткнулися два найсильніших бійця: Олександр Усик і Кшиштоф Главацький. Виснажлива поєдинок тривав 12 раундів. В результаті судді одноголосно віддали перемогу спортсмену з України. Олександр отримав звання світового лідера в першій важкій вазі. Цей поєдинок став для Сашка десятим. У підсумку він встановив новий рекорд, перебивши успіх Евандера Холіфілда, який свого часу отримав чемпіонство в дванадцятій битві.

Олександр Усик – Кшиштоф Главацький: відео бою

Навесні 2017 року Усик бився з Майклом Хантером. Цей бій Олександр виграв. Він підтвердив чемпіонське звання.

Участь в турнірі World Boxing Super Series

У турнірі Всесвітньої боксерської суперсерії Усик відразу здобув статус фаворита. Перший поєдинок закінчився впевненою перемогою українця проти німця Марко Хука. Той бій рефері зупинив в 10-му раунді.

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У півфіналі Усик рішенням суддів здобув перемогу в складному бою проти латвійця Майріса Брієдіса. Після цих 12 раундів українець здобув титул чемпіона світу за версією WBC.

Так Усик підійшов до майбутнього фіналу турніру Всесвітньої боксерської суперсерії, в якому зійшовся на рингу з чемпіоном світу за версіями WBA і IBF росіянином Муратом Гассієвим. В бою Усик фактично декласував Гассієва, не дозволивши провести жодної комбінації за весь бій. Олександр став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі за версіями WBA Super, WBC, IBF, WBO і вакантних титулів The Ring. Також боксер виграв ексклюзивний кубок Мухаммеда Алі і грошовий приз у розмірі 10 мільйонів доларів.

Олександр Усик – Мурат Гассієв: відео бою

Останні бої Олександра Усика

Наразі кар'єра Усика складається чудово – він завершив 2018 рік абсолютним чемпіоном в напівважкій вазі, захистивши титули в бою проти Тоні Белью, а 27 березня 2019 оголосив про відмову від титулів і перехід у важку вагу – еліту боксу.

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Наступним суперником українця став ветеран важкого дивізіону Чазз Візерспун, який замінив дискваліфікованого через допінг нідерландця Тайрона Спонга. Бій відбувся в ніч на 13 жовтня 2019 і завершився впевненою перемогою українця, який довів, що йому під силу боксувати у важкій вазі. Ріст Олександра Усика 190 см, а вага понад 100 кілограм.

Сім'я Олександра Усика

Зі своєю майбутньою дружиною Олександр знайомий зі школи. Саме тоді почалися стосунки пари. Обраницю звуть Катерина. Вона вчилася в паралельному класі Сашка. Після закінчення школи молоді люди з'їхалися, а в 2009 році узаконили стосунки.

Катя подарувала коханому чоловікові трьох дітей: синів Кирила та Михайла і дочку Лізу. Спортсмен не раз заявляв, що хоче ще одного сина.

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Олександр Усик з дружиною Катериною



Дружина Олександра Усика Катерина