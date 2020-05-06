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Олександр Усик: На день народження дзвонив Порошенко – я не відповів

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Олександр Усик
Олександр Усик / Usyk17

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) розповів, чому не взяв від Петра Порошенка трубку на свій день народження.

Про це він розповів на Youtube-каналі "Корсунская пустынь".

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Я реально 17 числа приїхав до нього (Онуфрія, – 24 канал) на свій день народження. Тоді мені ще президент дзвонив, ще Порошенко був, я говорю: "Вибачте, у мене тренування, я не можу відповісти на дзвінок у 6 вечора". Кажуть, що так це ж президент. Коли мене будуть бити в рингу, президент мені не допоможе,
– сказав Усик.

Можливо, мова йдеться про 17 січня 2018 року. У той день Усик подарував боксерські рукавички Онуфрію зі своїм автографом.

Додамо, що українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко знялися у документальному фільмі, створеному РПЦ та Московським патріархатом в Україні. Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Фільм "Здрастуй, брате! Христос воскрес" створили спільними зусиллями російський монастир РПЦ "Корсунська Князь-Володимирська чоловіча пустинь" та українська Києво-Печерська лавра, яка належить УПЦ Московського патріархату.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Петро Порошенко Олександр Усик Спорт Бокс
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