Російський спецназ, Шарій, Онуфрій: що не так з Усиком та Ломаченком

Олімпійські чемпіони Василь Ломаченко та Олександр Усик знову стали об'єктами критики з боку українців. Нову хвилю критики на адресу українських боксерів викликав російський фільм про церкви.

Усик і Ломаченко – видатні спортсмени

Неможливо сперечатися з тим, що Ломаченко та Усик – одні з найвидатніших спортсменів в історії України, повідомляє 24 канал.

Обидва ставали олімпійськими чемпіонами, вигравали найпрестижніші титули та різні першості (чемпіонати світу та Європи).

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Ломаченко та Усик входять до десятки найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії.

Усик взагалі став першим українським абсолютним чемпіоном світу.

Завжди після поєдинків Усика і Ломаченка у їх кутку майорить український прапор. Як і брати Клички, вони прославляють Україну на ринзі!

Віддають належне Усику і критики. Зокрема, перша ракетка України Сергій Стаховський заявляє, що обидва видатні спортсмени. Водночас Стаховський є чи не найбільшим критиком боксерів через їхню політичну позицію.

Схоже, що поза рингом Усику та Ломаченку не вдається так само успішно прославляти Україну. Обидва мають інше політичне бачення, а тому часто вимушені миритися з критикою на свою адресу.

Що не так з Усиком та Ломаченком

Зв’язок з Онуфрієм

Що Усик, що Ломаченко мають теплі зв’язки з митрополитом Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрієм.

До теми Онуфрій – абсолютний чемпіон світу у своїй справі, – Усик

Взимку 2018-го Олександр Усик відвідав митрополита у резиденції Онуфрія на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Усик отримав орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня.

У грудні 2019 року Ломаченко увійшов до складу паломницької групи на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським УПЦ МП Лукою.

Під час паломництва боксер взяв участь у Божественній літургії в храмі Єрусалимської Православної Церкви.

До речі Онуфрій сказав, що депутату можна врізати, але щоб кістки не ламати, – Усик

Тепер же українські боксери знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Ломаченко і російський спецназ

На початку січня 2020 року Ломаченко опублікував у своєму офіційному інстаграмі відео на релігійну тематику. У відео присутні кадри з російським спецназом.

"Дякуємо за допомогу в зйомках Ввічливим людям", – зазначено в кінцівці відео.

Довідка. Ввічливими людьми називали російські окупаційні війська під час захоплення Криму Росією у 2014 році.

Василь відмовився визнавати вину й 11 січня відповів на критику віршем, відео якого опублікував у своїх соцмережах.

Усик і Шарій

Влітку 2019 року Олександр Усик провів спільний ефір з блогером-втікачем Анатолієм Шарієм.

Боксер зізнався, що дивиться відео Шарія та підтримує його.

Хто такий Шарій? Проросійський журналіст з Києва. Засновник "Партії Шарія". Він був її очільником на парламентських виборах 2019 року, проте йому таки скасували реєстрацію через те, що він не перебував в Україні останні 5 років. Натомість партію очолюватиме його жінка – Ольга Шарій-Бондаренко.



Анатолій Шарій видалив старі відео зі свого відео-блогу на YouTube і вже кілька років позиціонує себе як "медіаексперт" та "борець з українською пропагандою".

Усик сексист і не вірив у COVID-19

Усик дав інтерв’ю польському виданню Рrzeglad sportowy. Боксер заявив, що дівчатам не слід займатися боксом.

Я вважаю, що дівчатам не слід цього робити. Для мене жінка – це як квітка, яка повинна радувати око чоловіка, про яку слід дбати, любити і захищати, а іноді навіть балувати,

– сказав Олександр.

За словами Усика, бокс і MMA (змішані єдиноборства) змушують жінок втрачати свою чарівності і ставати грубими.

"Це моя думка. Хтось скаже, що я говорю дурниці, і мені краще закрити рота. Я зроблю це, але повторюю – що я проти жіночих єдиноборств. Жінки мають робити щось більш красиве і жіночне. Наприклад, танці, співи чи мистецтво. Бокс – це жорстокий вид спорту, яким повинні займатися справжні чоловіки", – резюмував Усик.

На початку пандемії коронавірусу Усик закликав всіх ходити до храмів. В інтерв'ю Дмитру Гордону боксер пояснив свою позицію.

Він заявив, що був розлючений, що в Україні можуть заборонити ходити у храми. Окрім того, боксер жартома радив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус.

На Великдень боксер несподівано змінив думку та закликав людей залишитися вдома.

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Олександр визнає проблему коронавірусу, але закликає людей не панікувати та менше дивитися телебачення.

Інтерв’ю Гордону і Бондаренко

У короткий проміжок часу Усик дав два інтерв’ю – журналісту Дмитру Гордону та колишній депутатці "Партії регіонів" Олені Бондаренко.

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