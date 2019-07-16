Олександр Усик відвідав окупований Крим

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Усик поїхав в окупований Крим
Усик поїхав в окупований Крим / Instagram сторінка LomUs_Official

Український боксер Олександр Усик відвідав окупований Росією півострів Крим. Крім того, спортсмен піднявся на найвищу висоту півострова гору Ай-Петрі.

Фото з українським чемпіоном на вершині над Ялтою опубліковано на сторінці LomUs_Official в Instagram.

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Підкорити можна будь-яку вершину, головне – не зупинятися,
– написав Ломаченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться️

Допис, поширений LomUs️ (@lomus_official)

Крім того, на цій же сторінці опубліковано відео з тренуванням боксера на Ай-Петрі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот это называется « Тренировка на свежем воздухе»

Допис, поширений LomUs️ (@lomus_official)

Що об'єднує Олександра Усика та Кримський півострів?Олександр Усик народився у Криму в місті Сімферополь. Втім обоє його батьків з континентальної частини України. У 2014 році, після анексії Криму Росією, Усик заявив, що не збирається ні переїжджати з півострова, ні міняти українське громадянство на російське. Крім того, наголосив: Крим – це Україна.

Втім, згодом переконання боксера були не настільки категоричними. У деяких випадках він просто говорив, що Крим – це Крим, а іноді, відповідаючи на питання, чий Крим, зазначав: "божий".

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Анексія Криму Новини Спорту
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