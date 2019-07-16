Олександр Усик відвідав окупований Крим

Український боксер Олександр Усик відвідав окупований Росією півострів Крим. Крім того, спортсмен піднявся на найвищу висоту півострова гору Ай-Петрі.

Фото з українським чемпіоном на вершині над Ялтою опубліковано на сторінці LomUs_Official в Instagram.

Цікаво: Такам вимагає в Усика прояснити ситуацію щодо їх бою

Підкорити можна будь-яку вершину, головне – не зупинятися,

– написав Ломаченко.

Крім того, на цій же сторінці опубліковано відео з тренуванням боксера на Ай-Петрі.

Що об'єднує Олександра Усика та Кримський півострів?Олександр Усик народився у Криму в місті Сімферополь. Втім обоє його батьків з континентальної частини України. У 2014 році, після анексії Криму Росією, Усик заявив, що не збирається ні переїжджати з півострова, ні міняти українське громадянство на російське. Крім того, наголосив: Крим – це Україна.



Втім, згодом переконання боксера були не настільки категоричними. У деяких випадках він просто говорив, що Крим – це Крим, а іноді, відповідаючи на питання, чий Крим, зазначав: "божий".