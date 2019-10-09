Олександр Усик відвідав українську околицю в Чикаго: фото

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Олександр Усик в українській околиці
Олександр Усик в українській околиці / uapost.us

Олександр Усик вже декілька днів перебуває у Чикаго (США), де 12-го жовтня він дебютує у суперважкій вазі. Перед важливим боєм Усик відвідав українську околицю в Чикаго.

Олександр Усик із зацікавленістю оглянув експозиції в музеї – сфотографувався з унікальним, автентичним бунчуком, який козаки відібрали в татар.

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Олександр Усик відвідав українську околицю в Чикаго / Фото: uapost.us

Наступний Бій Олександр Усик проведе проти Чазза Візерспуна. Бій відбудеться у ніч з 12 на 13 жовтня у Чикаго (США). Огляд дебюту Усика в супертяжах читайте на сайті Спорт24.

Нагадаємо, що після того, як Тайрон Спонг, з яким мав битися Усик, провалив допінг-тест, промоутер Едді Хірн заявив, що вони домовляються з трьома-чотирма боксерами, щоб бій таки відбувся 12 жовтня в Чикаго. Серед названих журналістами суперників був і росіянин Олександр Устінов. Однак інший промоутер Усика Олександр Красюк категорично заперечив ймовірність бою проти росіянина.


Усик – Візерспун: порівняльна інфографіка / 24 канал

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик
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