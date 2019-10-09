Олександр Усик відвідав українську околицю в Чикаго: фото
Олександр Усик вже декілька днів перебуває у Чикаго (США), де 12-го жовтня він дебютує у суперважкій вазі. Перед важливим боєм Усик відвідав українську околицю в Чикаго.
Олександр Усик із зацікавленістю оглянув експозиції в музеї – сфотографувався з унікальним, автентичним бунчуком, який козаки відібрали в татар.
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Найбільше боксер вподобав козацькі раритети та сторічний український морський прапор зі Севастополя.
Олександр Усик відвідав українську околицю в Чикаго / Фото: uapost.us
Наступний Бій Олександр Усик проведе проти Чазза Візерспуна. Бій відбудеться у ніч з 12 на 13 жовтня у Чикаго (США). Огляд дебюту Усика в супертяжах читайте на сайті Спорт24.
Нагадаємо, що після того, як Тайрон Спонг, з яким мав битися Усик, провалив допінг-тест, промоутер Едді Хірн заявив, що вони домовляються з трьома-чотирма боксерами, щоб бій таки відбувся 12 жовтня в Чикаго. Серед названих журналістами суперників був і росіянин Олександр Устінов. Однак інший промоутер Усика Олександр Красюк категорично заперечив ймовірність бою проти росіянина.