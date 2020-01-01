Олександр Усик зіграв коханця у "Вечірньому кварталі" – відео
Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) взяв участь у записі новорічного випуску шоу "Вечірній квартал".
Боксер зіграв коханця Олена Кравець, чоловік якої (Євген Кошовий) застукав їх в ліжку.
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Дружина провокує чоловіка "набити морду" Усику. Чоловік каже, що поважає боксера і прощає зраду. Усик повідомляє, що без грошей не б'ється.
Олександр Усик знявся у "Вечірньому кварталі": дивіться відео
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