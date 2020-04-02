Олександр Зінченко "покуражився" із собаками на тренуванні: відео
Футболіст англійського "МанСіті" та збірної України Олександр Зінченко активно проводить свій карантин. Цього разу футболіст вирішив залучити до тренування своїх собак.
Кумедним відео із тренування Олександр Зінченко поділився у своєму інстаграмі. У якості гантелей українець використав двох своїх французьких бульдогів.
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Український футболіст закликав: "Залишайтеся вдома, будьте сильними і будьте в безпеці".
Я, Луї та Мія бажаємо, щоб ви були здоровими та позитивними,
– написав футболіст.
Усі футбольні чемпіонати тимчасово зупинені через пандемію коронавірусу, окрім першості Білорусі. Тому футболісти підтримують свою фізичну форму у домашніх умовах.
Додамо, що раніше Зінченко поділився відео, як люди у Манчестері підготувались до карантину. Футболіст вирішив піти за покупками у продуктовий магазин, зайшовши всередину футболіст був здивований пустими поличками у місцевому супермаркеті.
Зазначимо, що Великобританія посідає восьме місце у рейтингу країн світу за кількістю підтверджених випадків захворювання. Станом на сьогодні, 2 квітня, у країні виявлено вже майже 30 тисяч осіб, які захворіли на коронавірус. із них померло 2300 осіб, 179 змогли одужати.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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