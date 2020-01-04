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Зінченко забив потужний гол з 25-ти метрів у Кубку Англії – відео

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Олександр Зінченко

Український гравець "Ман Сіті" Олександр Зінченко відкрив рахунок в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Порт Вейлу".

Це перший гол для Зінченко за клуб в цьому сезоні. Українець вийшов на гру в якості півзахисника.

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Зінченко на 19-й хвилині забив дальнім ударом з 25 метрів, голу посприяв рикошет.

Відео голу Зінченка 

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті
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