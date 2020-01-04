Зінченко забив потужний гол з 25-ти метрів у Кубку Англії – відео
Український гравець "Ман Сіті" Олександр Зінченко відкрив рахунок в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Порт Вейлу".
Це перший гол для Зінченко за клуб в цьому сезоні. Українець вийшов на гру в якості півзахисника.
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Зінченко на 19-й хвилині забив дальнім ударом з 25 метрів, голу посприяв рикошет.
Відео голу Зінченка
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