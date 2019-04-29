Олександр Зінченко знову здивував мережу кумедним танцем: відео
Гравець збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відомий не тільки своїми футбольними якостями.
"Манчестер Сіті" вирішив поділитися зі світом танцем Олександра Зінченка на честь Міжнародного дня танцю.
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У нинішньому сезоні на рахунку Зінченка 26 матчів за "Ман Сіті" у всіх турнірах, в яких він відзначився голом і 5 асистами.
Раніше Спорт 24 писав, що півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін де Брюйне висловив свою думку щодо свого партнера по команді – українця Олександра Зінченка. Однак він обговорював не ігрові якості футболіста. А його стиль.
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