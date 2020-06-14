"Олександрія" 14 червня приймала "Десну" у матчі 26 туру УПЛ. Матч закінчився розгромною перемогою гостей.

Олександрія – Десна 1:5

Голи: Третьяков, 46 – Філіппов, 29, 79, (пен.), Калітвінцев, 44, Гітченко, 56, Тотовицький, 90+6

Вилучення: Бабогло, 60 (Олександрія)

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Ще до перерви підопічні Олександра Рябоконя заробили гандикап у два голи завдяки точним ударам Олександра Філіппова на 29-й хвилині та Владислава Калітвінцева (45).

Олександрія – Десна відеоогляд першого тайму

Одразу по перерві Максим Третьяков потужним ударом в лівий верхній кут відквитав один м’яч, але чернігівці відповіли потрійним ударом. На 57-й хвилині Андрій Гітченко відзначився у воротах колишнього клубу, а на 79-й хвилині Філіппов з пенальті оформив дубль.

Остаточний рахунок на табло на шостій компенсованій хвилині встановив Андрій Тотовицький - 5:1.

Також на 60-й хвилині справи "Олександрії" стали ще гіршими. Владислав Бабогло за фол у чужому штрафному отримав другу жовту картку від Євгена Арановського. У верховій боротьбі центрбек вдарив Гітченка та залишив команду вдесятьох. Другий матч поспіль "Олександрія" завершує не в повному складі.