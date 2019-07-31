Олександрія – Маріуполь: експерти назвали фаворита матчу

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В матчі другого туру УПЛ Маріуполь приймає Олександрію. На думку експертів, бронзовий призер завітає на береги Азовського моря у статусі фаворита.

Коефіцієнт на перемогу "Олександрії" – 2,1. Звитягу "Маріуполя" оцінюють коефіцієнтом 3,7. 

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Коефіцієнт на нічию у цьому матчі – 3,2.

маріуполь олексанлрія
Прогноз на матч "Олександрія" – "Маріуполь"

Фахівці запевняють, великої кількості голів у матчі очікувати не варто. Чималий коефіцієнт – 2,51 – на те, що суперники заб'ють щонайменше тричі. Тотал менше ні два з половиною – 1,55.

маріуполь олександрія
Прогноз на кількість забитих голів у матчі "Олександрія" – "Маріуполь"

В попередній дуелі "Маріуполь" і "Олександрія" підписали мирову – 1:1. Як буде цього разу дізнаємось 3 серпня. Старт другого туру УПЛ о 17:00.

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Теги: Новини України Футбол ФК Олександрія ФК Маріуполь Новини Спорту Спорт
Джерело: 24 канал
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