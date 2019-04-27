Олександрія – Зоря: прогноз букмекерів на матч УПЛ

"Олександрія" в рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги на домашньому полі прийме "Зорю". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

"Олександрія" впевнено наближається до бронзових медалей чемпіонату УПЛ. Команда на 12 очок випереджає "Зорю" і на 14 – "Маріуполь". До кінця чемпіонату залишилося 7 турів, так що, звичайно, все ще може змінитися. Але ймовірність того, що команда Володимира Шарана збереже третю сходинку, дуже велика. "Зоря" з 35 очками бореться за зону Ліги Європи.

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Прогноз William Hill

На те, що "Олександрія" переможе у домашньому матчі коефіцієнт 2,62. Якщо ж матч закінчиться нічиєю, то виграш збільшиться на 2,87. Перемогу "Зорі" оцінили коефіцієнтом 2,70.

Прогноз PariMatch

На те, що "Зоря" перерве 5-матчеву безвиграшну серію з "містянами" й здобуде перемогу коефіцієнт 2,75. Перемогу "Олександрії" оцінюють коефіцієнтом 2,80, а нічию – 3,00.

Прогноз Marathon bet

На перемогу підопічних Володимира Шарана в цьому двобої Marathon bet дає коефіцієнт 2,74. На те, що "Зоря" переможе олександрійців – 2,78. Нічийний результат – теж 3,00.

Поєдинок 26 туру УПЛ "Олександрія" – "Зоря" відбудеться у неділю, 28 квітня. Початок зустрічі – о 17:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт 24.

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