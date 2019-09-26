"Олександрія" безкоштовно повезе своїх фанатів на матч Ліги Європи до Львова

У четвер, 3 жовтня, "Олександрія" зіграє домашній матч Ліги Європи проти бельгійського "Гента". Але цей матч відбудеться не на домашньому стадіоні "Ніка", а у Львові.

Щоб не залишитися без підтримки власних вболівальників, "Олександрія" організовує безкоштовний автобус до Львова, на матч проти бельгійського "Гента". Та варто відзначити, що кількість місць обмежена – лише 55. При цьому пріоритет надаватиметься власникам абонементів.

Матч "Олександрія" – "Гент" відбудеться у четвер, 3 жовтня. Початок матчу на "Арені Львів" – о 19:55. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Водночас вболівальникам, які добиратимуться до Львова потягом, футбольний клуб відшкодовуватиме 100% вартість квитка плацкартного типу пасажирських вагонів (при собі мати квиток як на потяг, так і на матч). Квитки на матч всі вболівальники купують власним коштом. Вартість квитків від 50 до 2000 гривень.

Детальніше інформація – за посиланням.