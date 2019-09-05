"Олександрія" безкоштовно відвезе вболівальників на матч Ліги Європи до Німеччини

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"Олександрія" безкоштовно відвезе вболівальників на матч Ліги Європи до Німеччини
"Олександрія" безкоштовно відвезе вболівальників на матч Ліги Європи до Німеччини / twitter.com/FCO1948

Футбольний клуб "Олександрія" безкоштовно відвезе вболівальник на матч 1-го туру Ліги Європи проти "Вольфсбурга". Поєдинок відбудеться у Німеччині.

Наразі "Олександрія" збирає заявки від уболівальників для поїздки на виїзний матч з "Вольфсбургом", який відбудеться 19-го вересня.

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Клуб виділяє автобус для фанатів на 60 місць. Проїзд буде безкоштовним до Вольфсбурга і назад, вболівальники заплатять тільки за квитки на матч.

Заявки приймаються до 9 вересня. Орієнтовний час поїздки – близько 23 годин в одну сторону. Між Вольфсбургом та Олександрією близько 1800 кілометрів.

Перший домашній матч Ліги Європи "Олександрія" зіграє 3-го жовтня проти "Гента" у Львові. Детальніше з календарем "Олександрії" у Лізі Європи можна ознайомитися тут.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Олександрія Ліга Європи
Джерело: ФК "Олександрія"
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