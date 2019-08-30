"Олександрія" дебютує в Лізі Європи грою проти "Вольфсбурга": календар матчів
"Олександрія", яка дебютує на груповому етапі Ліги Європи, дізналася календарів матчів. Першу гру українці зіграють у Німеччині проти "Вольфсбурга".
В останньому турі "Олександрія" на виїзді зіграє проти бельгійського "Гента".
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Календар матчів
1-й тур. 19 вересня, 22:00. "Вольфсбург" – "Олександрія"
2-й тур. 3 жовтня, 19:55. "Олександрія" – "Гент"
3-й тур. 24 жовтня, 19:55. "Сент-Етьєн" – "Олександрія"
4-й тур. 7 листопада, 22:00. "Олександрія" – "Сент-Етьєн"
5-й тур. 28 листопада, 19:55. "Олександрія" – "Вольфсбург"
6-й тур. 12 грудня, 22:00. "Гент" – "Олександрія"
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