"Олександрія" дебютує в Лізі Європи грою проти "Вольфсбурга": календар матчів

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Календар матчів "Олександрії" у Лізі Європи
Календар матчів "Олександрії" у Лізі Європи / twitter.com/VfL_Wolfsburg

"Олександрія", яка дебютує на груповому етапі Ліги Європи, дізналася календарів матчів. Першу гру українці зіграють у Німеччині проти "Вольфсбурга".

В останньому турі "Олександрія" на виїзді зіграє проти бельгійського "Гента".

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Календар матчів

1-й тур. 19 вересня, 22:00. "Вольфсбург" – "Олександрія"

2-й тур. 3 жовтня, 19:55. "Олександрія" – "Гент"

3-й тур. 24 жовтня, 19:55. "Сент-Етьєн" – "Олександрія"

4-й тур. 7 листопада, 22:00. "Олександрія" – "Сент-Етьєн"

5-й тур. 28 листопада, 19:55. "Олександрія" – "Вольфсбург" 

6-й тур. 12 грудня, 22:00. "Гент" – "Олександрія"

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Олександрія Ліга Європи
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