"Динамо" в більшості перемогло "Олександрію" та повернуло собі другу сходинку: відео

"Динамо" 7-го березня у 22 рамках туру чемпіонату України на виїзді перемогло "Олександрію". Для перемоги киянам вистачило трьох голів.

Олександрія – Динамо 1:3

Голи: Гречишкін, 62 (пен) – Шабанов, 45, Буяльський, 60, Миколенко, 85

Вилучення: Довгий, 47 (Олександрія)

7 березня подарунок "Динамо" несподівано зробила "Десна", яка в Чернігові перемогла "Зорю". Таким чином, у разі перемоги над "Олександрією" кияни могли повернути собі другу сходинку в турнірній таблиці.

Водночас поразка "Динамо" б загострювала боротьбу за нагороди. Адже у разі перемоги "Олександрії" кияни б залишилися на третій сходинці, а перевага над "олександрійцями", які на 5-й позиції, скоротилася би до 2 очок.

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Хід матчу

"Олександрія" жвавіше розпочала поєдинок, запресингувавши гостей з Києва. "Динамо" не очікувало, що "Олександрія" запропонує високий темп, тому в діях гравців київського клубу спостерігалася деяка паніка.

Втім, перший справді гострий момент був саме у "Динамо". Вербич на підступах до штрафного отримав зовсім трішки простору й потужно пробив. Юрій Паньків відбив складний удар, продемонструвавши відмінну реакцію.

У середині тайму на полі точилося багато боротьби. Підопічні Олексія Михайличенка намагалися грати першим номером, коли команда Володимира Шарана розраховувала на контратаки.

Наприкінці тайму гості таки відкрили рахунок у грі. Після подачі з кутового м'яч опинився у Миколенка, який прострілив у штрафний. Передачу Віталія замкнув центрбек Артем Шабанов, який сьогодні святкує 28-річчя.



Шабанов святкує гол у ворота "Олександрії" / Фото facebook.com/fcdynamoua

"Олександрія" майже відразу могла зрівняти рахунок. У господарів пройшла гостра атака, яку ударом по центру воріт Бущана завершив Довгий.

Вилучення Довгого

Відразу по перерві "Олександрія" залишилися в меншості. Команду підвів Довгий, який награв на другу жовту картку.

На початку другої половини гри Довгий небезпечно зіграв проти Попова у штрафному киян, вдаривши Дениса по голові. Довгий отримав другу "жовту", яка відповідно стала червоною.

Попри вилучення "Олександрія" першою створила гострий момент. На 52 хвилині Задерака класно вбіг у штрафний киян і головою замкнув навіс з лівого флангу. Бущан був на висоті та здійснив прекрасний сейв.

На 56 хвилині вже "біло-сині" провели гостру атаку. Караваєв перехопив м'яч недалеко від штрафного господарів, віддав пас на Шепелєва, який з меж штрафного невдало прострілив.

Слід зазначити, що передачу просили двоє гравці "Динамо", які вбігли у штрафний. Унаслідок моменту м'яч опинився у Буяльського, який пробив п'яткою, перебуваючи спиною до воріт. Паньків легко забрав м'яч до рук.

На 60 хвилині Шепелєв реабілітувався за попередній епізод. Цього разу простріл Володимира дійшов до Буяльського, який головою переправив м'яч у ворота – 2:0.

На 61 хвилині "Олександрія" отримала шанс зрівняти рахунок, адже арбітр призначив пенальті. Сидорчук грубо зіграв у штрафному проти Сітало.

Епізод тягнув на жовту картку для Сидорчука, однак Юрій Можаровський не вилучив гравця "Динамо". Пенальті холоднокровно реалізував Гречишкін.

Здавалося, що "Динамо" володітиме ініціативою, адже господарі грають у меншості. Однак команда Володимира Шарана гостріше атакувала та змушувала киян оборонятися.

Наприкінці матчу "Олександрія" помітно пішла ва-банк, оголивши власні тили. Через це у "Динамо" з'являлися вільні зони. Зокрема, Кадірі класним пасом розрізав оборону господарів, однак Буяльський не встиг обіграти Паньківа.

На 85 хвилині "Динамо" таки втілило чисельну більшість. Піварич, який вперше вийшов на поле в цьому сезоні, прострілив у центр штрафного, де Вербич переправив на Шепелєва. Володимир з вбивчої позиції влучив у стійку, а м'яч у ворота переправив Миколенко.

Завдяки перемозі "Динамо" після другого кола чемпіонату України посіло другу сходинку. "Олександрія" залишилася на 5-у місці.

Олександрія – Динамо відеоогляд першого тайму

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