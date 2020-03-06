Олександрія – Динамо: прогноз букмекерів на топ-матч УПЛ

У суботу, 7 березня, "Олександрія" на власному полі прийматиме "Динамо" у 22 турі УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в матчі.

Олександрія – Динамо: прогноз

У першому колі кияни здолали олександрійців з мінімальним рахунком. Автором єдиного голу в тому поєдинку став Віталій Миколенко. До речі, лівий захисник "Динамо" в минулому турі відбув дискваліфікацію через перебір жовтих карток і на КСК "Ніка" зможе допомогти своїм партнерам.

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Чого не можна сказати про Карлоса Де Пену, що опинився в лазареті після зустрічі з "Колосом". Зате Віталій Буяльський, який отримав пряму червону картку в матчі проти "Дніпра-1" і чекав рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, в п'ятницю був амністований. Півзахисник отримав один матч дискваліфікації, а оскільки він вже пропустив зустріч 21-го туру, на дуель з "Олександрією" Віталій буде в обоймі.

Обслуговувати зустріч буде суддівська бригада на чолі з Юрієм Можаровським зі Львова. У поточному чемпіонаті досвідчений арбітр попрацював на п'яти поєдинках. Зокрема, Можаровський зафіксував поразку "Олександрії" в Маріуполі (1:2), домашню перемогу команди Шарана в поєдинку з "Ворсклою" (3:0) і вікторію "Динамо" в Полтаві (5:0).

Матч 22 УПЛ "Олександрія" – "Динамо" відбудеться у суботу, 7 березня. Початок матчу – о 17:00.

Олександрія – Динамо: що прогнозують букмекери

Букмекери фаворитом цього поєдинку вважають киян. Так, на перемогу "біло-синіх", можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,40, а на успіх "Олександрії" – 7,50. Нічийний результат оцінюють в 4,10.

Якщо звернутися до статистики, то тільки в одній з п'яти останніх особистих зустрічей суперників було забито більше двох м'ячів. На "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 1,78. На аналогічну ставку "Тотал меньше 2,5" букмекери виставили показник 2,05.