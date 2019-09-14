"Олександрія" впевнено перемогла "Дніпро-1": відео

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Олександрія – Дніпро-1: огляд відео голів матчу 14.09.2019 – УПЛ
Олександрія – Дніпро-1: результат матчу та відео голів / fco.com.ua

"Олександрія" та "Дніпро-1" зустрілися у рамках 7-го туру чемпіонату України. Впевнену перемогу вдалося здобути господарям, які завдали дніпрянам першої поразки на виїзді.

Олександрія – Дніпро-1 2:0
Голи: Довгий, 54, Сітало, 77

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Бронзовий призер чемпіонату України з футболу приймав новачка УПЛ "Дніпро-1" у матчі 7-го туру. До цієї гри "Олександрія" набрала 9 очок, що на один бал більше, аніж у дніпрян.

У першому таймі на футбольному полі повністю домінувала "Олександрія", яка не дозволила гостям завдати по своїх воротах жодного удару. Натомість підопічні Володимира Шарана створили декілька моментів біля воріт "Дніпра-1".

Зокрема, в середині тайму Довгого ніхто не тримав при подачі у штрафний, той пробив, але не влучив у кут воріт. Ще через декілька хвилин Шастал навісив у штрафний, Третьяков потужно пробив, але Юрчук відбив удар і каркас воріт виручив гостей.

Олександрія – Дніпро-1 відеоогляд першого тайму

На старті другого тайму "Олександрія" відразу створила гострий момент: Мірошниченко вивів Шастала на ударну позицію, але той вдарив повз м'яч. Після цього партнер Шастала все ж пробив по воротах, але Юрчук парирував удар.

На 54 хвилині тиск господарів все ж призвів до голу. Після подачі у штрафний Лопирьонок серйозно помилився, приборкавши м'яч для суперника. Довгий помилкою скористався й переправив м'яч у сітку – 1:0.

Свій перший напівмомент "Дніпро-1" мав на 60 хвилині. Куліш замикав простріл у штрафний, але не зумів звільнитися від опіки захисника, тому його удар виявився невдалим. "Олександрія" продовжувала домінувати й господарі подвоїли перевагу. На 77 хвилині Сітало в межах штрафного майданчику легко обіграв дніпрян і вгатив м'яч у сітку воріт.

"Дніпро-1" так і не зміг забити бодай гол престижу й зазнав третьої поразки у чемпіонаті. "Олександрія" завдяки перемозі з 12 очками піднялася на друге місце в турнірній таблиці.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ ФК Дніпро-1 ФК Олександрія
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