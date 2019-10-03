"Олександрія" у напруженому матчі зіграла внічию проти "Гента" у Лізі Європи: відео

"Олександрія" у матчі проти "Гента" у Лізі Європи у четвер, 3 жовтня, набрала перші очки в Лізі Європи. Пропустивши гол у першому таймі, у другій 45-хвилинці команда зуміла відігратися.

Олександрія – Гент 1:1

Голи: Сітало, 60 – Депуатр, 6

"Олександрія" цей матч проводила на "Арені Львів". Тут вона зіграє й інші матчі Ліги Європи. У першій же грі команді протистояв "Гент", за який виступають одразу троє українців. Двоє з них вийшли у стартовому складі. Серед них і Роман Яремчук, який перший гол за збірну України забив саме на "Арені Львів".

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Однак перший гол у матчі забив не він, а його партнер по команді Депуарт. На 6-й хвилині він отримав пас з центру поля, і пробив з-під ніг Пашаєва. Незначний рикошет, і Паньків вже не дотягнувся до м'яча, який летів у кут воріт.

Відео голу Депуатра у ворота "Олександрії"

Але перший момент у цьому матчі створили саме гравці "Олександрії". Після навісу з флангу пробивав головою Лучкевич. Голкіпер у стрибку таки зумів відбити цей м'яч. Згодом він врятує "Гент" і після удару Банади, коли м'яч летітиме під перекладину воріт.

Але й "Олександрія" могла пропустити другий гол. Після кутового Одіджа-Офое пробивав головою. Але м'яч після його удару влучив у штангу.

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Значно активніше "Олександрія" заграла у другому таймі. І це принесло свій результат. Під час однієї з атак пройшов удар по воротах суперника, Камінський відбив м'яч. Але той відлетів точно туди де був Сітало. нападник навіть не очікував на таке, дещо розгубившись. Однак одразу ж завдав удар, випередивши і голкіпера, і захисника "Гента".

Відео голу Сітала у ворота "Гента"

Активно грав і Яремчук. Він мав декілька нагод, щоб вивести "Гент" вперед. В одній з атак після подачі з кутового нападник пробивав головою. Але Паньків зреагував на його удар.

До кінця матчу на полі точилася рівна боротьба. Обидві команди мали нагоду забити.

"Олександрія" грає внічию та набирає перші очки в Лізі Європи. Однак команда і надалі на останньому місці в групі I.