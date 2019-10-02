Олександрія – Гент: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

"Олександрія" 3-го жовтня проведе перший домашній матч в рамках групового етапу Ліги Європи. У гості до "олександрійців" завітає бельгійський "Гент", в якому виступають троє українських футболістів.

Олександрія – Гент: прогноз

"Олександрія" невдало дебютувала на груповому етапі Ліги Європи. У першій грі українці поступилися німецькому "Вольфсбургу". "Олександрія" продемонструвала сміливість, однак цього було замало для того, щоб здобути позитивний результат.

У свою чергу бельгійський "Гент" перебуває у прекрасній формі. У новому сезоні клуб зазнав тільки одної поразки в рамках національної першості. У Лізі Європи бельгійці стартували вдало, здолавши французький "Сент-Етьєн".

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Прогноз Фаворит Спорт

Український клуб не є фаворитом протистояння попри те, що грає матч вдома. Букмекери оцінюють шанси підопічних Володимира Шарана перемогти "Гент" коефіцієнтом 4,70.

Перемогу "Гента" у Львові букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,74. Якщо ж поєдинок на "Арені Львів" завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,80.

Прогноз Pari Match

Фахівці Pari Match пропонують коефіцієнт 2,55 на те, що "Олександрія" переможе "Гент" хоча б в одному таймі. Коефіцієнт на те, що господарі поля не програють і ТБ 2.5 – 5,00.

На перемогу бельгійців і ТБ 2.5 букмекери Pari Match пропонують коефіцієнт 2,70. Якщо ж "Гент" переможе, але ТМ буде 2.5 – коефіцієнт 4,40. Також букмекери пропонують вгадати, яким буде тотал матчу: парний 1,92; непарний 1,94.

Прогноз 1xbet

На сайті 1xbet прихильники футболу мають можливість вгадати, який футболіст зуміє відзначитися голом у матчі "Олександрія" – "Гент". На гол українця Романа Яремчука у ворота своєї колишньої команди фахівці дають коефіцієнт 2,5.

У таборі "Олександрії" найбільше шансів забити гол, на думку експертів, має Денис Безбородько. Його м'яч у ворота гостей з Бельгії букмекери оцінили коефіцієнтом 3.

Матч другого туру групового етапу Ліги Європи "Олександрія" – "Гент" відбудеться у четвер, 3-го жовтня. Початок гри у Львові о 19:55.