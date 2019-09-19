"Олександрія" грає проти "Вольфсбурга": стартові склади команд
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"Олександрія" дебютує на груповому етапі Ліги Європи. Підопічні Володимира Шарана в Німеччині зустрічаються з тамтешнім "Вольфсбургом".
Обидві команди вже визначилися зі стартовими складами на матч першого туру Ліги Європи. В "Олександрії" вийдуть тільки два легіонери.
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Стартові склади
Вольфсбург: Перван, Кнохе, Гілавогі, Тіссеран, Мбабу, Регхардт, Арнольд, Руссійон, Мехмеді, Брекало, Вегхорст
Олександрія: Паньків, Мірошниченко, Бухал, Дубра, Пашаєв, Гречишкін, Довгий, Банада, Третьяков, Сітало, Лучкевич
Поєдинок першого туру Ліги Європи "Вольфсбург" – "Олександрія" розпочнеться о 22:00.
Результат гри читайте на сайті Спорт24.
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