"Олександрія" грає проти "Вольфсбурга": стартові склади команд

13
"Вольфсбург" – "Олександрія"
"Вольфсбург" – "Олександрія" / twitter.com/vfl_wolfsburg

"Олександрія" дебютує на груповому етапі Ліги Європи. Підопічні Володимира Шарана в Німеччині зустрічаються з тамтешнім "Вольфсбургом".

Обидві команди вже визначилися зі стартовими складами на матч першого туру Ліги Європи. В "Олександрії" вийдуть тільки два легіонери.

Читайте також: Вольфсбург – Олександрія: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Стартові склади

Вольфсбург: Перван, Кнохе, Гілавогі, Тіссеран, Мбабу, Регхардт, Арнольд, Руссійон, Мехмеді, Брекало, Вегхорст

Олександрія: Паньків, Мірошниченко, Бухал, Дубра, Пашаєв, Гречишкін, Довгий, Банада, Третьяков, Сітало, Лучкевич

Поєдинок першого туру Ліги Європи "Вольфсбург" – "Олександрія" розпочнеться о 22:00.

Результат гри читайте на сайті Спорт24.

blog_ava
Росія готова укласти договір про транзит газу з Україною: що про це відомо
сьогодні
12510
Теги: Спорт Футбол ФК Олександрія Ліга Європи Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Динамо – Мальме: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
сьогодні 19:50 Динамо – Мальме: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
2533
Найкращий гол 1-го туру Ліги чемпіонів: Опитування
сьогодні 17:23 Найкращий гол 1-го туру Ліги чемпіонів: Опитування
236
Лідер "Динамо" дорожчий за усю команду суперника киян у Лізі Європи: порівняння
сьогодні 13:58 Лідер "Динамо" дорожчий за усю команду суперника киян у Лізі Європи: порівняння
594
Українські боксери, які проігнорували бойкот, провалилися на чемпіонаті світу в Росії
сьогодні 13:29 Українські боксери, які проігнорували бойкот, провалилися на чемпіонаті світу в Росії
2091
"Шахтар" програв "Манчестер Сіті": очікувано, принизливо, але необхідно
сьогодні 13:15 "Шахтар" програв "Манчестер Сіті": очікувано, принизливо, але необхідно
Ігор Саджениця 592
Новини
Більше новин
Залиште відгук