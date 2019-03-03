"Олександрія" на останніх хвилинах вирвала нічию у "Маріуполя": відео

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Олександрія - Маріуполь: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/2019
Олександрія – Маріуполь відео голів

"Олександрія" в рамках 20 туру української Прем'єр-ліги зіграла внічию з "Маріуполем" на домашньому полі.

Олександрія – Маріуполь 1:1
Гол: Банада, 90+1 – Зубков, 14

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Гості поля забили перший м'яч у цій зустрічі на 14 хвилині, коли Зубков майстерно розібрався з центральними захисниками суперника після довгої передачі верхом від Федорчука, пробивши в результаті під опорну ногу Паньківу – 0:1.

Дивіться відео голу Олександра Зубкова у ворота Олександрії

Впродовж першого тайму азовці могли декілька разів збільшити рахунок у матчі, але майстерна гра воротаря "містян" не дала цього зробити.

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У другій половину зустрічі "Олександрія" активніше заграла, але пробити щільну оборону "Маріуполя" змогла тільки під кінець гри. На 90+1 Полярус м'яко подав на дальню штангу, а Банада, нарешті, зміг пробити Худжамова – 1:1.

Дивіться відео голу Євгена Банади у ворота Маріуполя

У підсумку, "Маріуполь" здобув важливе очко і піднявся на 5 місце в турнірній таблиці УПЛ. "Олександрія" посідає 3 сходинку і має комфортну перевагу над "Зорею", яка йде 4-ю (6 очків).

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Теги: Спорт ФК Олександрія ФК Маріуполь УПЛ Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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