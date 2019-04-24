"Олександрія" у результативному матчі перемогла "Маріуполь": відео

"Олександрія" у матчі 25-го туру чемпіонату України перемогла "Маріуполь" на власному стадіоні "Ніка" й закріпилася на третьому місці.

Олександрія – Маріуполь 2:1

Голи: Банада, 20, Гречишкін, 32 – Вакула, 23

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"Олександрія" формально вирішила своє завдання на сезон. Команда Володимира Шарана надзвичайно впевнено втримує третю сходинку в турнірній таблиці. Перевага над "Маріуполем", який на четвертій сходинці, 11 очок. Водночас азовський клуб веде боротьбу за те, щоб у наступному сезоні грати у Лізі Європи. Перевага над "Зорею", яка на 5-у місці, всього одне очко. А над "Львовом" – три. Тому саме для підопічних Олександра Бабича перемога в цій грі була більш потрібною.

Старт матчу команди провели у боротьбі за центр поля і майже не створили якихось небезпечних нагод біля воріт одне одного. Найцікавіше розпочалося у середині тайму. На 20 хвилині "Олександрія" заробила небезпечний штрафний, який майже ідеально виконав Шендрик. Гравець цілив під поперечину, але Рустам Худжамов парирував удар. За мить м'яч знову опинився у штрафному "азовців". Банада відгукнувся на простріл і відкрив рахунок у грі.

Та раділи господарі не так і довго. Через три хвилини "Маріуполь" зрівняв рахунок. Вакула виявився найбільш спритним у штрафному гостей і легко переправив м'яч у сітку воріт Юрія Паньківа – 1:1. Уже на 31 хвилині "Олександрія" отримала право на пенальті. Арбітр "побачив" порушення правил з боку гравця "Маріуполя" у власному штрафному. Гречишкін з позначки не схибив і знову вивів свою команду вперед.

До завершення першого тайму "Маріуполь" мав одну нагоду відновити паритет. Наприкінці тайму Борячук чудовим пасом вивів Вакулу віч-на-віч з Паньківим. Голкіпер "Олександрії" вчасно покинув ворота й врятував партнерів. На перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів.

Олександрія – Маріуполь – відео кращих моментів першого тайму

Початок другого тайму залишився за футболістами "Олександрії", які провели декілька небезпечних випадів, але не довели їх до забитого голу. Хороша нагода відзначитися була і в гостей. "Олександрію" врятувала поперечина після удару Зубкова. Олександр закручував м'яч у дальній кут. На 70 хвилині в "азовців" вийшла небезпечна атака. Спершу Зубков вистрілював з-за меж штрафного, а згодом з близької відстані пробивав Чурко. Та в обидвох випадках на висоті був Паньків.

На 75 хвилині ще один раз пробивав з-за меж штрафного Піхальонок. М'яч летів точно у нижній кут, але Паньків зумів парирувати складний удар. На куражі в другому таймі грав Зубков. На 79 хвилині футболіст гостей в чергове у матчі пробив здалеку, але не влучив. До завершення матчу гостям так і не вдалося відігратися, відтак перемогу здобула "Олександрія".

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