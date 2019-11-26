"Олександрія" не полетіла до Львова на матч Ліги Європи проти "Вольфсбурга"

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"Олександрія" не вилетіла на матч до Львова / ФК "Олександрія"

Футбольний клуб "Олександрія" у четвер, 28 листопада, проведе у Львові матч Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Однак відправитися на матч у вівторок, щоб мати час на підготовку, олександрійці не зуміли.

Причина в тому, що в Кропивницькому, звідки футболісти та тренерський штаб мали б вилітати на гру, був туман, повідомляє канал "Футбол 1". Відтак команда перенесла подорож до Львова на середу. При цьому на команду очікує обов'язкове спілкування з пресою та відкрите тренування на "Арені Львів".

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Варто відзначити, що це не вперше в "Олександрії" проблеми з добиранням на матчі Ліги Європи. Однак тоді клуб не міг добратися на виїзні матчі – проти того ж "Вольфсбурга" та "Сент-Етьєна".

Але проблеми були й в гостей "Олександрії". Після матчу у Львові додому не міг добратися бельгійський "Гент". Команда мала вилітати зранку 4 листопада. Однак перед їх вильотом поблизу львівського аеропорту розбився літак Ан-12. Він не долетів лічених кілометрів до злітно-посадкової смуги. Через це всі рейси були відкладені.

Нагадаємо, матч "Олександрія" – "Вольфсбург" відбудеться в четвер, 28 листопада. Початок матчу на "Арені Львів" о 19:55. Текстова онлайн-трансляція, відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Олександрія Ліга Європи авіація Новини Кропивницького
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