"Олександрія" не змогла вилетіти на матч Ліги Європи через туман в Києві

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Футболісти "Олександрії" очікують на рейс у Києві
Футболісти "Олександрії" очікують на рейс у Києві

У четвер, 24 жовтня, "Олександрія" зіграє матч групового етапу Ліги Європи. Суперником українського клубу буде французький "Сент-Етьєн". Однак українська команда зіштовхнулася з проблемами ще перед грою.

На матч до Франції "Олександрія" мала летіти з київського аеропорту "Бориспіль". Однак в столиці України зараз густий туман, через що частину рейсів затримали.

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Що треба знати про тумани у Києві?Вранці 22 жовтня густий туман вкрив не лише столицю, а й усі області України.

Проте, жителі Києва, які стежать за чистотою повітря в місті за допомогою спеціальних додатків і сайтів, останній тиждень скаржаться на перевищений рівень забруднення повітря у столиці. Що відбувається саме зараз – шукайте тут.

Влада Києва переконує, що у повітрі столиці немає жодного масштабного перевищення концентрації шкідливих речовин. Задимлення, яке спостерігають кияни, – це густі ранкові тумани. Ситуація у столиці покращиться, коли зміниться погода.

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Матч "Сент-Етьєн" – "Олександрія" запланований на четвер, 24 жовтня. Перед тим головні тренери команди та по одному з футболістів у середу, 23 жовтня, мають дати обов'язкову прес-конференцію.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Смог у Києві ФК Олександрія авіація Ліга Європи
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