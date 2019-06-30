"Олександрія" несподівано розгромила відомий клуб: відео

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"Олександрія" несподівано розгромила відомий клуб: відео
"Олександрія" несподівано розгромила відомий клуб: відео / fco.com.ua

"Олександрія", яка готується до нового сезону, провела черговий товариський матч. У Нідерландах підопічні Володимира Шарана здолали відомий тамтешній клуб АЗ з міста Алкмар.

АЗ – Олександрія 0:3
Голи: Гречишкін, 21 (пен.), Довгий, 56, Ковалець, 82

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У першому таймі бронзовому призеру чемпіонату України вдалося відзначитися одним голом. Футболісти "Олександрії" заробили пенальті, який впевнено реалізував Дмитро Гречишкін.

По перерві українці відзначилися ще двома м'ячами. Спершу подвоїв перевагу Довгий. Наприкінці матчу розгромним рахунок зробив Ковалець.

Нещодавно "Олександрія" здолала інший відомий клуб. У контрольному поєдинку "жовто-чорні" перемогли бельгійський "Андерлехт".

З відпустки вже встиг вийти донецький "Шахтар" та київське "Динамо". Якщо "гірники" під орудою нового тренера перемогли "Лудогорець", то кияни сенсаційно програли клубу з Другої ліги України.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Олександрія
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