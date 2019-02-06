"Олександрія" офіційно посилилася українцем, який грав у європейському чемпіонаті

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Валерій Лучкевич перейшов у "Олександрію"
Валерій Лучкевич перейшов у "Олександрію" / ФК "Олександрія"

"Олександрія" офіційно підтвердила оренду півзахисника "Стандарда" Валерія Лучкевича.

Угода розрахована до кінця сезону, а українець буде виступати під 17 номером, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначимо, що Лучкевич вже встиг провести з новою командою зимові навчально-тренувальні збори в Туреччині.

Гравець перейшов у бельгійський "Стандард" з "Дніпра" в січні 2017 року, але за час, проведений в клубі, так і не став гравцем основи. За цей час півзахисник провів за бельгійську команду 25 ігор і забив 1 гол.

"Олександрія" відновить сезон УПЛ матчем проти донецького "Шахтаря", який відбудеться 25 лютого.

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Теги: Спорт Футбол ФК Олександрія
Джерело: 24 Канал
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