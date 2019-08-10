"Олександрія" у матчі з двома вилученнями перемогла "Олімпік": відео

"Олександрія" у матчі проти "Олімпіка" у суботу, 10 серпня, здобула перемогу з рахунком 2:1.

Олександрія – Олімпік 2:1

Гол: Шендрик, 43, Безбородько, 61 – Матар, 56

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"Олександрія" розпочала домашній матч у якості фаворита і у першому таймі змогла завдати чотири удари в площину воріт.

Все ж, під кінець тайму "містяни" змогли розмочити рахунок у матчі. На 43-й хвилині після прострілу з лівого флангу Безбородько завдав удар і Бетім в стрибку відбив м'яч на ногу Шендрику, який відправив круглий снаряд у ворота.

У другому таймі "Олімпік" схаменувся і зміг відіграти один гол. Після розрізної передачі від Пасіча Матар з кута воротарського несильно пробив повз голкіпера – 1:1.

Через декілька хвилин "Олімпік" залишився вдесятьох. Вантух вдарив по нозі Сітала та отримав другий гірчичник від арбітра.

У свою чергу, "Олександрія" одразу ж скористалася більшістю і пішла вперед. На 61-й хвилині після скидки партнера Безбородько з розвороту поклав м'яч у дев'ятку і не залишив шанси воротарю суперника – 2:1.

У середині другого тайму "Олександрія" також залишилася у меншості. За блокування Тейшейри Бухал отримав жовту картку, яка стала для нього другою.

У підсумку, "Олександрія" здобула першу перемогу у новому сезону УПЛ та піднялася на 10 місце в турнірній таблиці. "Олімпік" без очків йде 11-м.