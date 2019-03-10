"Олімпік" у меншості вирвав нічию в "Олександрії": відео

"Олександрія" на власному полі втратила перемогу в матчі з "Олімпіком" в рамках 21 туру УПЛ. Команда Володимира Шарана пропустила гол наприкінці матчу й розійшлася з донеччанами миром.

Олександрія – Олімпік 1:1

Голи: Ковалець, 69 – Матар, 88

Вилучення: Тейшейра: 83 (Олімпік)

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"Олександрія" вже давно гарантувала собі місце в топ-6, в той час як "Олімпік" втратив можливість поборотися за нагороду. Відтак принципового турнірного значення цей матч не мав.

Саме гості вийшли на поєдинок більш зарядженими. Уже на 5 хвилині відкривати рахунок міг Олексій Гай, проте пробив вище воріт зі зручної позиції. "Олександрія" відповіла випадом Поляруса, однак гравець замість того, щоб віддати на партнера, пробив здалеку й змарнував чудову контратаку.

Небезпечно після стандартного положення пробив Банада. Однак його удар головою пролетів повз ворота. Наприкінці тайму "Олімпік" мав два стовідсоткові моменти. Спершу Діейе з меж воротарського майданчика влучив у поперечину. А згодом у ту ж таки поперечину потужним ударом з лінії штрафного потрапив Геннадій Пасіч. У першому таймі глядачі так і не дочекалися голів.

Олександрія – Олімпік – кращі моменти першого тайму

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Відразу по перерві "Олександрія" могла відкрити рахунок. Цуріков пробив точно у нижній кут воріт "Олімпіка", але Халімі парирував удар півзахисника. А вже на 69 хвилині голкіпер донеччан не зумів виручити партнерів. Кирило Ковалець прекрасним ударом з меж штрафного відкрив рахунок у грі.

Відео голу Ковальця

Гол надзвичайно надихнув футболістів "Олександрії", які протягом наступних декількох хвилин мали нагоди, щоб закріпити перевагу. Проте вдалі дії оборонців "Олімпіка" нівелювали зусилля "жовто-чорні".

На 83 хвилині підвів свою команду Тейшейра, який отримав вилучення. "Олімпіку" у меншості було набагато важче атакувати, що було тільки на руку господарям. Проте команда В'ячеслава Шевчука таки показала характер. Матар заштовхав м'яч у ворота після подачі з кутового й зрівняв рахунок.

Відео голу Матара

У компенсований час гості претендували на пенальті, однак арбітр не угледів фолу, коли Банада тримав Матара. Таким чином гра завершилася 1:1.

Після цього матчу команди залишилися на своїх місцях у турнірній таблиці. Наступний матч "Олександрія" проведе на виїзді проти "Чорноморця", а "Олімпік" прийматиме "Динамо".

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