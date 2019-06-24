"Олександрія" підписала гравця "Стандарда" та хоче орендувати оборонця "Шахтаря"

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Валерій Лучкевич
Валерій Лучкевич / fco.com.ua

"Олександрія" офіційно підписала українського гравця бельгійського "Стандарда" Валерія Лучкевича. Футболіст приєднався до команди ще взимку на правах оренди.

Лучкевич у 2019 році встиг провести за "Олександрію" 13 матчів у чемпіонаті України й забив два голи.

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Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран підтвердив інформацію, що Лучкевич офіційно залишається у клубі.

Я надзвичайно задоволений, що Валерій Лучкевич залишається в "Олександрії". Ми вели доволі енергійні переговори з бельгійським "Стандардом", які завершилися позитивно – Валерій продовжить кар’єру в нашому клубі як постійний гравець. Ми підписуємо з ним угоду на два роки,
– цитує Шарана сайт клубу.

Окрім того, "Олександрія" прагне повернути оборонця Валерія Бондаренка, який взимку перейшов у "Шахтар". "Жовто-чорні" хочуть орендувати Бондаренка в донеччан. Наразі відомо, що Валерій не поїхав з "гірниками" на перші літні збори.

Також на перегляді в клубі перебуватиме сербський футболіст Урош Ненадович. Останнім клубом 25-річного нападника був вірменський "Алашкерт".

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Олександрія Трансфери Новини Спорту
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