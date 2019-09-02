"Олександрія" підписала контракт з французьким півзахисником

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Жоау Тейшейра
Жоау Тейшейра / ФК "Олександрія"

Футбольний клуб "Олександрія" поповнився новим гравцем. Контракт з клубом підписав француз Жоау Тіаго Алмейда Тейшейра (Жоау Тейшейра).

23-річний півзахисник Жоау Тейшейра раніше виступав за румунський клуб "Політехніка" (Ясси). На яких умовах він перейшов до "Олександрії" – трансфер чи як вільний агент – не повідомляється. Контракт з гравцем розрахований на два сезони – до 31 травня 2021 року.

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Варто зазначити, що у Жоау Тейшейри подвійне громадянство – французьке та португальське. Він навіть зіграв три матчі у складі збірної Португалії U-19.

Гравець встиг пограти у дублі французького "Метца", за "Сар-Юньон" та "Сарргемену", португальську "Фатіму" та молдавський "Зімбру".

Кольори "Олександрії" Жоау захищатиме під номером 57.

 

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Теги: Трансфери Спорт Футбол ФК Олександрія
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