"Олександрія" вирушила на матч зі "Львовом" на військовому літаку: фото
"Олександрія" вирушила на матч 20 туру УПЛ з проти ФК "Львовів". "Містяни" полетіли на цю гру на військово-транспортному літаку АН-26.
Про це інформує офіційний Twitter клубу. Інші подробиці не повідомляються.
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В даний час експлуатується пасажирська модифікація Ан-26-100 з місткістю до 43 осіб. Літаки перероблені в пасажирські на заводі з базової вантажної модифікації і мають недолік – відсутність багажних полиць.
Матч ФК "Львів" – "Олександрія" відбудеться у суботу, 29 лютого. Початок зустрічі – о 14:00.
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