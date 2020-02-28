"Олександрія" вирушила на матч зі "Львовом" на військовому літаку: фото

"Олександрія" вирушила на матч 20 туру УПЛ з проти ФК "Львовів". "Містяни" полетіли на цю гру на військово-транспортному літаку АН-26.

Про це інформує офіційний Twitter клубу. Інші подробиці не повідомляються. Читайте також: "Шахтар" зіграє проти "Вольфсбурга": результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи З Кропивницького відправляємось на матч #ЛьвівОлександрія pic.twitter.com/KYxfG66Mpq — FC Olexandriуa (@FCO1948) February 28, 2020 В даний час експлуатується пасажирська модифікація Ан-26-100 з місткістю до 43 осіб. Літаки перероблені в пасажирські на заводі з базової вантажної модифікації і мають недолік – відсутність багажних полиць. Матч ФК "Львів" – "Олександрія" відбудеться у суботу, 29 лютого. Початок зустрічі – о 14:00.