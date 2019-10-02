"Олександрія" провела відкрите тренування у Львові: яскравий фоторепортаж
"Олександрія" провела відкрите тренування на "Арені Львів" перед матчем другого туру Ліги Європи. "Олександрійці" вдруге випробували газон львівського стадіону.
Футболісти "Олександрії" підходять до поєдинку з "Гентом" у рамках Ліги Європи в хорошому гуморі. На тренуванні панувала хороша та робоча атмосфера.
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Фото: 24 канал / Михайло Гема
Поєдинок другого туру групового етапу Ліги Європи "Олександрія" – "Гент" відбудеться у Львові 3-го жовтня. Початок гри о 19:55.
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