"Олександрія" розпочала продаж квитків на матч Ліги Європи у Львові: ціна та де купити

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"Олександрія" розпочала продаж квитків на матч Ліги Європи у Львові: ціна та де купити

"Олександрія" 7 листопада зіграє проти "Сент-Етьєна" у Лізі Європи. матч відбудеться у Львові. А квитки на цю гру надійшли у продаж.

"Олександрія" суперників у єврокубках приймає на "Арені Львів". Квитки на матч проти французького "Сент-Етьєна" коштують від 50 гривень. У центральний сектор – 200 гривень. Також доступні квитки у vip-ложу – від 1500 гривень.

Матч "Олександрія" – "Сент-Етьєн" відбудеться 7 листопада. Початок о 22:00

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Квитки на матч "Олександрія" – "Сент-Етьєн" можна купити за посиланням.

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Теги: Спорт Футбол ФК Олександрія Ліга Європи
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