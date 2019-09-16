"Олександрія" розпочала продаж квитків на матч проти "Гента" в Лізі Європи: ціна та де купити

У продаж надійшли квитки на перший домашній матч "Олександрії" у Лізі Європи. Гра відбудеться на "Арені Львів" 3 жовтня, а суперником виступить бельгійський "Гент".

Вартість квитків на матч "Олександрія" – "Гент" починається від 50 гривень (сектора за воротами). У центральні сектори перепустка коштує 200 гривень. Купити їх можна онлайн за посиланням.

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Значно дорожче коштують місця у віп-сектор – 1500 гривень.

Варто нагадати, що "Олександрія" вирішила безкоштовно відвести своїх уболівальників на матч першого раунду Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Гра відбудеться 19 вересня.

Щодо матчу проти "Гента", то він відбудеться 3 жовтня. Початок зустрічі на "Арені Львів" о 19:55.

Нагадаємо, у складі бельгійського клубу виступають одразу троє українців – захисник Ігор Пластун, півзахисник Роман Безус та нападник Роман Яремчук.