Олександрія – Сент-Етьєн: онлайн-трансляція поєдинку

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Олександрія – Сент-Етьєн: дивитися онлайн матч 7 листопада 2019
Олександрія – Сент-Етьєн: онлайн-трансляція поєдинку / facebook.com/asseofficiel

У четвер, 7 листопада, "Олександрія" у Львові зустрічається з французьким "Сент-Етьєном" в рамках Ліги Європи. Текстову онлнай-трансляцію поєдинку читайте на сайті Спорт24.

24-го жовтня команди зустрілися у рамках 3-го туру Ліги Європи у Франції. Команди розійшлися бойовою нічиєю.

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Після трьох турів "Олександрія" та "Сент-Етьєн" набрали по 2 очки й відстають від лідерів на 3 бали. У групі I лідирують "Вольфсбург" та "Гент", які набрали по 5 очок.

Команди виграли свої останні матчі в національних першостях. "Олександрія" здолала "Маріуполь", а "Сент-Етьєн" – "Монако".

Олександрія – Сент-Етьєн: текстова онлайн-трансляція поєдинку

 

Огляд матчу "Олександрія" – "Сент-Етьєн" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Ліга Європи Новини Спорту Спорт Футбол ФК Олександрія
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