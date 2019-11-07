Олександрія – Сент-Етьєн: онлайн-трансляція поєдинку
У четвер, 7 листопада, "Олександрія" у Львові зустрічається з французьким "Сент-Етьєном" в рамках Ліги Європи. Текстову онлнай-трансляцію поєдинку читайте на сайті Спорт24.
24-го жовтня команди зустрілися у рамках 3-го туру Ліги Європи у Франції. Команди розійшлися бойовою нічиєю.
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Після трьох турів "Олександрія" та "Сент-Етьєн" набрали по 2 очки й відстають від лідерів на 3 бали. У групі I лідирують "Вольфсбург" та "Гент", які набрали по 5 очок.
Команди виграли свої останні матчі в національних першостях. "Олександрія" здолала "Маріуполь", а "Сент-Етьєн" – "Монако".
Олександрія – Сент-Етьєн: текстова онлайн-трансляція поєдинку
Огляд матчу "Олександрія" – "Сент-Етьєн" читайте на сайті Спорт24.