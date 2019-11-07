Чи зможе "Олександрія" пройти "Сент-Етьєн": анонс на матч Ліги Європи

У четвер, 7 листопада, "Олександрія" прийме "Сент-Етьєн" в рамках 4 раунду групового етапу Ліги Європи. Про все найцікавіше про надважливий матч для команди Володимира Шарана читайте у матеріалі Спорт24.

Олександрія – Сент-Етьєн. Головне

Що: матч четвертого туру групового етапу Ліги Європи

Де: "Арена Львів"

Коли: четвер, 7 листопада, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24.

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Чому цей матч важливий для "Олександрії"

Для "Олександрії" наступають вирішальні матчі групового раунду. Підопічні Шарана після трьох турів набрали лише два очки і, щоб мати хоч якісь шанси на вихід з групи "Олександрії" потрібно на своєму полі перемагати "Сент-Етьєн". Аналогічна ситуація і у французької команди.

Куди краще справи йдуть у "Вольфсбурга" і "Гента", кольори якого, до слова, захищають відразу три українці. Головним фаворитом цієї групи вважається безумовно німецька команда, проте як показала практика, "Гент" списувати з рахунків теж рано. Та ж ситуація і з "Олександрією". Український клуб вважали головним аутсайдером цього квартету, але підопічні Шарана показали, що з ними теж вважатися потрібно і відібрали очки спочатку у "Гента" у Львові, потім у "Сент-Етьєна" в гостях.

Попередня зустріч між клубами

Зустріч з "Сент-Етьєном" в третьому турі стала для "Олександрії" першим матчем проти представника Франції, а ось "Сент-Етьєн" вже шість разів перетинався з українськими клубами, зазнавши поразки в ході двох перших візитів в Україну і перемігши в останньому. Перемога припала на поєдинок третього туру групового етапу Ліги Європи-2015/16 – єдиний гол у ворота "Дніпра" забив Ромен Амума.

Цікаві факти про клуби

"Олександрія": "Олександрія" посіла третє місце в чемпіонаті України-2018/19. Це її найвище досягнення за всю історію, що дозволило напряму потрапити в груповий етап Ліги Європи. Це тільки третя європейська кампанія для "Олександрії". Дебют в сезоні 2016/17 закінчився в третьому відбірковому раунді Ліги Європи (поразка від "Хайдука"). У наступному розіграші "Олександрія" вилетіла в раунді плей-офф, поступившись БАТЕ.

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"Сент-Етьєн": "Сент-Етьєн" не був представлений на євроарені з сезону 2016/17, коли дійшов до 1/16 фіналу Ліги Європи. У минулому розіграші чемпіонату Франції команда посіла четверте місце і в четвертий раз потрапила в груповий етап Ліги Європи. У гостьових матчах групового етапу Ліги Європи "Сент-Етьєн" грає з перемінним успіхом: В3 Н4 П3. Поразка від "Гента" в першому турі перервало безпрограшну серію французів в гостях з п'яти матчів (В3 Н2). Команда зіграла внічию 13 з 21 матчу на груповому етапі Ліги Європи.

Прогноз від Спорт24

З огляду на те, як грала "Олександрія" на виїзді проти "Сент-Етьєна", то є здорова надія, що команда Шарана зможе обіграти французів у Львові за підтримки українських уболівальників, яких буде не мало на "Арені-Львів". Прогноз Спорт24 – 1:0.