Олександрія – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

"Олександрія" 31-го липня прийме в першому турі чемпіонату України донецький "Шахтар". Чинні чемпіони після поразки в Суперкубку України спробують реабілітуватися перед власними фанатами. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу.

Прогноз букмекерів на матч Олександрія – Шахтар

"Шахтар" входить у сезон з новим головним тренером Луїшем Каштру. Португалець замінив на тренерському містку "гірників" свого земляка Паулу Фонсеку. У матчі за Суперкубок України "Шахтар" продемонстрував агресивну гру, однак цього виявилося замало, щоб перемогти "Динамо". У чемпіонаті України "Шахтар" спробує реабілітуватися та набрати три очки.

Якщо "Шахтар" відкрив сезон одним офіційним матчем, то "Олександрія" зробить це в грі проти "гірників". У міжсезоння команду покинули ряд провідних футболістів: Цуріков, Микицей, Банада, Пономар та інші. Таким чином, не відомо, якою "Олександрія" постане в новому сезоні.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Олександрія" ще жодного разу у своїй історії не перемагала "Шахтар" на власному полі. Коефіцієнт на те, що підопічні Володимира Шарана перепишуть історію та здолають "Шахтар" у рідних стінах – 10,75. Перемогу донецького клубу букмекери оцінили коефіцієнтом 1,30. Нічия – 5,25.

Останній матч на стадіоні "Ніка" завершився перемогою донеччан з рахунком 1:0. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" знову переможе з рахунком 1:0 – 6,50. "Олександрія" у 2017 році перемогла "гірників" з рахунком 2:1. Коефіцієнт на перемогу підопічних Шарана з таким рахунком – 28.

Прогноз Marathon Bet

Коефіцієнт на перемогу "гірників" – 1,363. Тоді як на господарів – аж 8,3. Нічия теж малоймовірна – коефіцієнт 4,9.



Прогноз букмекерів на матч

На стадіоні "Ніка" експерти чекають результативного матчу. Коефіцієнт на те, що суперники організують щонайменше три м'ячі – 1, 77. Тотал менше двох з половиною – коефіцієнт 2,09.



Прогноз букмекерів на результативність матчу

Прогноз Pari Match

У 2016 році в Кубку України "Олександрія" зіграла з "Шахтарем" на власному полі внічию. Коефіцієнт, що матч між "Шахтарем" та "жовто-чорними" закінчиться миром – 5,10. Якщо "Олександрія" заб'є перший гол і матч завершиться внічию – коефіцієнт 14,0.

Такий же коефіцієнт, якщо "Шахтар" заб'є першим у грі, але матч завершиться внічию. Коефіцієнт на нічию бодай в одному з таймів – 1,67. Якщо в жодному з таймів не буде нічиєї – 2,12.

Матч першого туру чемпіонату України з футболу "Олександрія" – "Шахтар" відбудеться у середу, 31-го липня. Початок гри, о 19:00.