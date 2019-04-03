Олександрія – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Олександрія - Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ 2018/2019
Олександрія – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / shakhtar.com

Матчем "Олександрія" – "Шахтар" стартує боротьба за нагороди чемпіонату України. Господарі впевнено утримують третю позицію і спробують відібрати очки в "Шахтаря", який лідирує у чемпіонаті. Переглянути поєдинок можна буде по телебаченню.

Остання гра між командами завершилася важкою домашньою перемогою "Шахтаря". "Олександрія" ж ніколи не перемагала "гірників" вдома й спробує порушити неприємну статистику.

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Матч "Олександрія" – "Шахтар" покажуть по телеканалу "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону – о 16:55. Сама гра розпочнеться о 17:00. Також матчу передуватиме програма "Тур Online", в якій запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Олександрія" – "Шахтар" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.

"Шахтар" виграв 9 поспіль матчів на виїзді й спробує продовжити приємну статистику. "Олександрія" у цьому році вдома ще не перемагала – нічия з "Олімпіком" та "Маріуполем".

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Шахтар УПЛ ФК Олександрія
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