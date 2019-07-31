Олександрія – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Олександрія – Шахтар: де дивитися онлайн матч ЧУ 31.07.2019
Олександрія – Шахтар дивитися онлайн

Після гри за Суперкубок України, "Шахтар" стартує в чемпіонаті України виїзним матчем проти бронзового призера попередньої першості "Олександрії". Протистояння у середу, 31 липня, можна буде переглянути на стадіоні, а також по телебаченні та онлайн.

Матчі "Олександрії" у чемпіонаті транслюватиме телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме останній і покаже матч "Олександрія" – "Шахтар" в прямому ефірі. Початок трансляції о 18:55, сам матч розпочнеться о 19:00.

До слова: Олександрія – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Дивитися онлайн "Олександрія" – "Шахтар" можна у відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

"Шахтар" виграв у чотирьох останніх зустрічах проти "Олександрії". Остання перемога підопічних Шарана над "гірниками" датується листопадом 2017 року. Тоді олександрійці перемогли на виїзді 1:2. Ця перемога є єдиною для "Олександрії" за весь час зустрічей з "Шахтарем". Всього команди зустрічалися дев'ять разів, у восьми з яких верх брала донецька команда.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар ФК Олександрія
Джерело: 24 канал
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