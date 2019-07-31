"Шахтар" переміг на виїзді "Олександрію", хоча Марлос не забив пенальті: відео

У першому турі УПЛ у середу, 31 липня, зійшлися бронзовий та золотий призер попередньої першості – "Олександрія" приймала "Шахтар". Господарі були попереду у першому таймі, але втримати перемогу не зуміли.

Олександрія – Шахтар 1:3

Голи: Третяков, 43 – Бухал, 57, Тайсон, 73, Дентіньо, 90+2

Нереалізований пенальті: Марлос, 7 (Шахтар)

Матч для господарів поля розпочався дещо невдало. Вже на 7-й хвилині у їх ворота було призначено пенальті за фол на Мораесі. Однак Марлос, який пішов виконувати удар, з позначки не переграв Паньківа. Як і Соломон, який першим був на добиванні.

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Згодом "гірники" могли ще раз забивати. І теж зі стандарту. Та після навісу м'яч після удару Хочолави головою влучив у стійку.

Натомість мало не єдиний момент "Олександрії" приніс їм гол. Команда в пас вийшла з оборони, і Третяков отримав пас за спину захисникам. Він пробив низом у дальній кут воріт повз Пятова, вивівши "Олександрію" вперед.

Відео найкращих моментів першого тайму матчу Олександрія – Шахтар

Відігрався "Шахтар" вже у другому таймі. Команда розіграла атаку перед штрафним майданчиком господарів. Тайсон пробивав у дальній кут. Але гол забив не він, а Бухал, який зрізав м'яч у власні ворота. Та навіть якщо б він цього не зробив, то замикати цей простріл могли б Мораес чи Соломон.

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Та на 73-й хвилині Тайсон таки відзначився. Перебуваючи в оточенні чотирьох суперників, півзахисник таки зумів пробити у дальній кут воріт. Паньків намагався дотягнутися до м'яча, але запізнився зі стрибком.

Третій гол "гірники" забили вже у доданий арбітром час. Бланко-Лещук, який вийшов на заміну, уник офсайду під час пасу від Тайсона. Нападник вирішив не сам пробивати, а прострелив на дальню стійку, де Дентіньо в дотик відправив м'яч за лінії воріт.

"Шахтар" у чемпіонаті України стартує з перемоги. "Олександрія" ж продовжила свою серію поразок проти "гірників".