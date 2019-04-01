Олександрія – Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ

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Олександрія - Шахтар: прогноз, ставки на матч УПЛ 2018/19
Олександрія – Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ / shakhtar.com

"Олександрія" та "Шахтар" першими зіграють матч у вищій шістці команд, які навесні борються за єврокубки. Команди вже зустрічалися цього року в Харкові й "Шахтар" здобув впевнену перемогу. Букмекери оцінили шанси "гірників" повторити успіх.

Матч у лютому завершився для "Шахтаря" спокійними 2:0 на табло та важкими на полі. "Олександрія" створила чимало моментів біля воріт Андрія Пятова через помилки оборонців "Шахтаря", але не зуміла їх як слід реалізувати.

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На власному полі "Олександрія" ніколи "Шахтар" не перемагала. У травні 2017-го команди розписали результативну нічию, а наступні два матчі донеччани виграли.

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На те, що "Шахтар" продовжить приємну статистику виїзних матчів дають коефіцієнт 1,38. Шанси "Олександрії" перервати серію "гірників" своєю перемогою – 8,25. Нічийний результат букмекери оцінили в 4,85.

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У новому році "Олександрія" не зуміла виграти жодного матчу на стадіоні "Ніка". Поєдинки з "Олімпіком" та "Маріуполем" завершилися нічиїми 1:1. Коефіцієнт на такий результат у матчі з "Шахтарем" – 4,60. На перемогу "Шахтаря" – 1,41. Успіх "Олександрії" букмекери оцінили коефіцієнтом 7,70.

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"Шахтар" надзвичайно вдало грає на виїзді у цьому сезоні чемпіонату України. Останній раз "гірники" втрачали очки ще в серпні 2018-го, коли в Києві програли "Динамо". Після того донеччани виграли 9 матчів поспіль. На десяту поспіль перемогу "Шахтаря" на виїзді коефіцієнт 1,42. "Олександрія" може перервати серію "гірників" і на це коефіцієнт 7,60. Нічию букмекери оцінили в 4,62.

Поєдинок "Олександрія" – "Шахтар" безсумнівно є центральним у 23 турі, оскільки зустрічаються перша та третя команди чемпіонату. Матч відбудеться у середу, 3 квітня. Початок, о 17:00.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Шахтар УПЛ ФК Олександрія
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