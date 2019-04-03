"Шахтар" мінімально переміг "Олександрію" завдяки голу з пенальті: відео

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Олександрія - Шахтар: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/19
Олександрія – Шахтар: результат матчу та відео голів / shakhtar.com

Перший матч другого етапу УПЛ донецький "Шахтар" зіграв проти "Олександрії". І переміг у напруженому матчі.

Олександрія – Шахтар 0:1
Гол: Мораес, 12 (пен)

Команди доволі активно розпочали гру. І невдовзі "гірникам" вдалося вийти вперед. Тайсон запустив у прорив Нема, а того у штрафному майданчику збив Цуріков. Арбітр одразу вказав на 11-метрову позначку. Удар чітко реалізував Мораес, збільшивши свій гольовий доробок до 17 голів.

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"Олександрії" знадобився деякий час, щоб прийти до себе після пропущеного голу. Але після цього моменти стали виникати і біля воріт Пятова. Найбільш небезпечний – після удару Цурікова. "Шахтар" у цьому моменті врятувала перекладина воріт.

Ближче до кінця тайму Болбат міг подвоювати рахунок. Але після скидки Ісмаїлі пробив з відскоком від газону вище воріт.

Другий тайм відзначився більше боротьбою команд, аніж комбінаційним футболом. Хоча арбітр зустрічі ще до перерви показав одразу п'ять жовтих карток. Ще чотири попередження гравці побачили вже по перерві.

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Єдиного голу на початку зустрічі "Шахтарю" вистачило для перемоги. "Гірники" набрали 60 очок і далі лідери. "Олександрія" з 41 очком залишилася на третій сходинці.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар ФК Олександрія УПЛ
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